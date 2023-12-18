اليوم السابع
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وزيرة التخطيط تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:04 م
وزيرة التخطيط تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية هالة السعيد
كتبت أسماء أمين

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هنأت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة، واصطفافه وراء الدولة المصرية خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
 
وتقدمت السعيد، أيضًا بالتهنئة للشعب المصري الذي نجح في ممارسة حقه الدستورى بشكل حضاري وديمقراطي يعكس عمق التجربة المصرية.
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ثقة الشعب المصري لم تتغير يومًا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي شخصه الوطني الكريم منذ اللحظة الأولي التي تحمل فيها المسؤلية وحتى اليوم، والتي ستستمر خلال الفترة الرئاسية القادمة. 
 
وأشارت دكتورة هالة السعيد، إلى أن الشعب والرئيس معًا في نفس الاتجاه لبناء وطن قوي وجمهورية جديدة للأجيال القادمة.
 
 
 






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