هل يمكن إدمان "الريجيم".. اعرف الحقائق وكيف يمكن علاجه

هل كنت تعلم أن رغبتك الدائمة في إنقاص وزنك وكثرة اتباعك لأنظمة "الدايت"، قد تسبب لك إدمانا حقيقيا لها؟

يجيب تقرير نشر في موقعaddictions أن إدمان إنقاص الوزن، أو ما يعرف بإدمان "الريجيم"، أحد أهم أنواع الإدمان الحقيقية، فهو عبارة عن حالة إدمانية تصيب الشخص تدريجيًا بعد إنقاصه للوزن وانتظامه في نظام غذائي صحى، وعندما يرى النتيجة بنفسه ويصل إلى هدفه، ولا يتوقف عن اتباع "الريجيم" على الرغم من الوصول إلى الوزن المناسب وفقدان كل الدهون الزائدة، بل ويعانى من رهبة شديدة تجاه أي زيادة ولو طفيفة جدًا وغير ملحوظة في وزن الجسم.

ووفقًا للتقرير فإن إنقاص الوزن أمر طبيعي والرغبة فيه خاصة لمن يعانون زيادة في الوزن أمر ضروري وصحي، ولكن المبالغة والإفراط فيه هو ما يدعو إلى القلق، لأنه قد يدل على اضطرابات نفسية معينة يعانيها متبع الدايت، أو اضطرابات في الطعام، وغالبًا من يصاب بهذا الإدمان الشديد على أنظمة الريجيم والدايت، من يعانى في الأساس من اضطرابات بالطعام شديدة، كالنهم المرضى، أو من مشكلات تتعلق بفقدان الشهية منذ فترة طويلة، أو كانوا قد عانوا من مشكلات صحية أدت إلى التزامهم بالدايت في الماضى، فنتج هذا الإدمان خوفًا من المعاناة منها مرة أخرى.

تجد هؤلاء وفقًا للتقرير يرغبون دائمًا فى إنقاص أوزانهم بشكل قاس، وقد يرتبط أيضًا هذا الادمان باضطرابات نفسية معينة، مثل اضطرابات تشوه الجسد.

وحذر التقرير من عدم علاج هذه الحالات والإهمال الشديد في التخلص منها، فيجب على المريض بهذه الاضطرابات أن يلجأ للمساعدة الطبية المتخصصة، والتي تخضعه - وفقًا للتقرير- لجلسات نفسية لعلاج المسبب لهذا الإدمان، فقد يكون السبب الكامن اضطراب معين أو مشكلة نفسية، وبانتفاء المسبب تنتفي هذه الحالة.

ويظهر على مدمنى الدايت الكثير من الاعراض، من أهمها الإقبال على كل أنواع الدايت والرجيم مهما كانت قاسية او غير صحية، وكذا الإفراط في الشعور بعدم الراحة ويسوء مزاجهم بشكل كبير إذا ما زادت أوزانهم ولو قليلاً، كما يدمنون قياس أوزانهم ومهوسون بها على الدوام.