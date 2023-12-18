نقيب السكة الحديد: اللجان شهدت إقبالا غير مسبوق لرغبة المواطنين فى اختيار رئيسهم

كتبت آية دعبس

قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن النقابة تابعت عن كثب سير العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، من خلال غرف العمليات الفرعية لها، والمشكلة بمناطق السكة الحديد المختلفة فى 17 محافظة، وأثبت المتابعات وجود رغبة أكيدة لدى الشعب المصرى بشكل عام، والعمال بشكل خاص فى ممارسة حقه الدستوري فى انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك انعكس بصورة واضحة من خلال الحشود والزحام أمام جميع لجان الانتخابات الفرعية بالقرى والمدن.

وأوضح فكرى،: إن لجان الوافدين بمحطات السكك الحديدية المركزية فى المحافظات شهدت إقبالا غير مسبوق وزحام كبير، الأمر الذي يؤكد الرغبة الأكيدة للشعب المصري في المشاركة وإبداء رأيه دون النظر أو الانتظار لوصوله لمقره الإنتخابى، وتوجه بالشكر والتقدير لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه، على هذه الوطنية وتحكيم العقل والمنطق في اختيار رئيس الجمهورية.

وهنأ رئيس نقابة السكة الحديد، المواطنين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، قائلا: بفضل قيادته أصبحنا نقف على أرض صلبة أمام دول العالم ولا يستطيع أحدا منهم النظر إلى مصر، لقد استطاع بنظرته الثاقبة أن يجعل لدينا جيشا متطورا يهابه الجميع في ظل تلك الأجواء الملتهبة على كافة الحدود المصرية، سواء الحدود الجنوبية وما يدور في السودان أو الحدود الشرقية وما يدور بين غزة وإسرائيل والحدود الغربية وما يحدث في ليبيا، وحقق فى الداخل خلال السنوات العشر الماضية انجازات غير مسبوقة.