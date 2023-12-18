نقيب الاجتماعيين يهنئ الرئيس السيسى.

كتبت آية دعبس

تقدمت النقابة العامة للمهن الاجتماعية ، برئاسة الدكتور عبد الحميد زيد النقيب العام، ومجلس إدارة النقابة، ونقباء المحافظات وجميع منتسبي النقابة في تخصصاتها المختلفة بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي لإنتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنيين له التوفيق والسداد في قيادة مصر في مواجهة التحديات والأزمات إلى بر الاستقرار والتنمية والتقدم.

كما توجهت النقابة، بخالص الشكر لإدارة الحملة الرسمية للرئيس على الجهود المخلصة.

الفائقة في تنظيم وقيادة جهود الداعمين للرئيس السيسى، وإنجاز أعلى معدلات تصويت لم يشهده المجتمع المصري في تاريخه الحديث، كما نوجه خالص التحية والشكر والتقدير لكل فئات المصريين لإحساسهم بالمسئولية الوطنية وإبهارهم العالم في اصطفاف وطني فارق في مواجهة كل المتآمرين ضد الوطن، وندعوا الجميع الإبقاء على هذه الحاله الوطنية المبهره في مواجهة التحديات .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.