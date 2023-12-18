اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:40 م
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نادى قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات: نتمنى التوفيق والسداد

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:22 م
نادى قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات: نتمنى التوفيق والسداد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب أحمد إسماعيل

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تقدم نادي قضاة مصر بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد ثقة الشعب المصرى فيه رئيسا لجمهورية مصر العربية متمنيا له التوفيق والسداد فيما هو قادم لما فيه الخير لهذا البلد الطيب وشعبه الكريم .

 

وقال نادى قضاة مصر فى بيان قبل قليل:" أنه إذ نتقدم لشعبنا العظيم بتحية احترام وتقدير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بنسب غير مسبوقة انما تدل على وعي شعبنا وإدراكه للمخاطر الخارجية التي تحيط بالوطن وأهمية تلك المرحلة الحرجة، والتي تستدعى ضرورة التكاتف لمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار ولا يفوتنا في هذا المقام أن نوجه الشكر لجميع قضاة مصر المشرفين على العملية الانتخابية لما بذلوه من جهد مقدر في سبيل أداء ماتم تكليفهم به دستوريا ..حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء".

 

 







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