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نائب رئيس غرفة الحبوب يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:26 م
نائب رئيس غرفة الحبوب يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 عبد الغفار السلامونى
كتب ـ إسلام سعيد

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هنأ عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى بثقة الشعب المصري وانتخابه  لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن فوز الرئيس السيسى جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية التي حدثت على مدار الـ 10 سنوات الماضية.
 
ووجه عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب التحية للشعب المصري بكل فئاته بسبب حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ووعيه على استقرار وأمن البلاد، كما أن حرص الشباب وكبار السن والسيدات على النزول بالتوافد على اللجان الانتخابية خلال فترة الانتخابات يؤكد وعى الشعب المصرى  بما يدور من أحداث في الدول المجاورة، وتأكيد على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس  عبد الفتاح السيسي في فترة وجيزة.







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