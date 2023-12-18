نائب رئيس الإمارات يهنئ الرئيس السيسي بعد نيله ثقة الشعب وإعادة انتخابه

كتب محمد رضا

توجه الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وقال نائب رئيس الإمارات، في تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "خالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية، ونيله ثقة الشعب المصري الشقيق.. تمنياتي له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق تطلعات شعبه إلى مزيدٍ من التنمية والازدهار".



نائب رئيس الإمارات يهنئ الرئيس السيسي

يأتي هذا بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.