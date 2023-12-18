مسيرة بالغردقة احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت منذ قليل مسيرة حاشدة بالسيارات ينظمها حزب مستقبل وطن بمدينة الغردقة، شارك فيها المئات من السيارات احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

تجمعت السيارات المشاركة فى المسيرة أمام مقر الحزب بمنطقة الهلال بالغردقة وسلكت طريق الكورنيش فى الاتجاه لمنطقة السقالة ومنها بميدان مسجد الميناء، واذاعة بعض السيارات من خلال مكبرات صوت من المشاركة فى المسيرة اغانى وطنية مختلفة.

ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى ميدان مسجد الميناء الكبير ثم تعود مرة اخرة من نفس طريق البحر والكورنيش على منطقة الدهار مرة أخرى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.