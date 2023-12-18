اليوم السابع
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الإثنين، 18 ديسمبر 2023 04:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسيرة بالسيارات على كوبرى استنالى احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. صور

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:30 م
مسيرة بالسيارات على كوبرى استنالى احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. صور مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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انطلقت مسيرة حاشدة بالسيارات، من كوبرى استنالى فى الإسكندرية، احتفالا بنتيجة الانتخابات الرئاسية، وفوز المرشح عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (1)
مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (1)

 

مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (2)
مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (2)

 

مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (3)
مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (3)

 

مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (4)
مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (4)

 

مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (5)
مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (5)

 

مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (6)
مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (6)

 

مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (7)
مسيرة بالسيارات من كوبرى استنالى بالإسكندرية (7)

 







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