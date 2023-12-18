مسيرة بالسيارات تطوف شوارع الزقازيق احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات

الشرقية - إيمان مهنى

انطلقت مسيرات بالسيارات محمل عليها أهالي محافظة الشرقية بالأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي تبث الاغاني الوطنية، احتفالا بفوز الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وطافت المسيرة الشوارع الرئيسية بمدينة الزقازيق، تقدمها أعضاء و كوادر حزب مستقبل وطن و قيادات الشعيبة و التنفيذية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.