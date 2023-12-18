مسيرة بالخيول والمزمار البلدي فى طنطا احتفالا بفوز السيسي بالانتخابات.. صور

الغربية مصطفى عادل

خرجت قبل قليل مسيرة حاشدة، تطوف شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ينظمها حزب مستقبل وطن أمانة محافظة الغربية، احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وشارك في المسيرة مئات السيارات المزينة بأعلام مصر وصور الرئيس السيسي، وانطلقت المسيرة من منطقة الاستاد بطنطا مرورا بمنطقة المعرض وديوان المحافظة وصولا لأول شارع البحر.

ويتقدم المسيرة عدد من الخيل العربي الأصيل والمزمار البلدي وسيارة مثبت عليها مكبرات صوت لإذاعة الأغاني الوطنية.

وأعرب المشاركون عن فرحتهم الكبيرة بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال ما بدأ من انجازات قومية خلال الفترة الماضية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.