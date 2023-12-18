مسيرات حاشدة بالعريش احتفالا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت فى مدينة العريش المسيرات الحاشدة والاحتفالات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية، وجابت المسيرات شوارع مدينة العريش، وانضمت لها مسيرات قادمة من مدن الشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء.

ونظم حزب مستقبل وطن مسيرات حاشدة وانطلقت في شوارع مدينة من مدخل مدينة العريش الغربى، وصولا لمدخل مدينة العريش الشرقى.

تقدم المسيرة رموز مجتمعية ومشايخ القبائل ورفع الجميع علم مصر وهم يهتفون تحيا مصر.

وفور إعلان فوز الرئيس احتشد أهالى شمال سيناء على ساحل مدينة العريش، احتفالا بالفوز وخلال المسيرات توقف الاهالي أمام ديوان المحافظة، وهم يهتفون تحيا مصر.

وتجمع الأهالى من كل مدن وقرى محافظة شمال سيناء بالاعلام والزينة على السيارات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.



مسيرات حاشدة بالعريش احتفالا بفوز الرئيس (3)



مسيرات حاشدة بالعريش احتفالا بفوز الرئيس (2)



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