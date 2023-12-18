مدير صندوق التنمية الحضرية: طرح 60 ألف وحدة سكنية فى 8 محافظات

كتب أحمد عرفة

وأضاف مدير صندوق التنمية الحضرية، خلال تصريحاته ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on : ظللنا فترة طويلة ندرس اسم صندوق التنمية الحضرية، وماذا سنفعل، وطرحنا 60 ألف وحدة سكنية في 8 محافظات.

وتابع خالد صديق: "لا يوجد أي اشتراطات للحصول على وحداتنا السكنية، وأقل وحدة لدينا بـ760 ألف جنيه ومساحتها 86 مترا".

وقال مدير صندوق التنمية الحضرية، إنه يوجد خدمات وملاعب و"جيم" ومساجد وكنائس، في المناطق السكنية الجديدة التي نبنيها، ونراعي في تصميم الوحدات السكنية طبيعة المنطقة الموجودة فيها.

وأوضح خالد صديق، أن هناك شركة تدير المشروعات السكنية التي نبنيها ونقدم خدمة ما بعد البيع، ونضع هامش ربح بسيط على الوحدات السكنية.