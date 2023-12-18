الرئيسية أخبار عاجلة مدفعية الاحتلال تقصف بلدة عيترون ومحيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان الإثنين، 18 ديسمبر 2023 09:46 ص جنوب لبنان كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن مدفعية الاحتلال تقصف بلدة عيترون ومحيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان. لبنان جنوب لبنان القاهرة الاخبارية اسرائيل الاحتلال لبنان واسرائيل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة