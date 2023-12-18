محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بالمدن والمراكز

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن أعمال الرصف مستمرة في مدن ومراكز المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية، مؤكدا أن المرحلة الأولى من أعمال رصف شارع الدلتا القديم بمدينة دسوق من أعمال الفرمة والسنفرة جرت، اليوم الاثنين، تمهيدًا لوضع طبقة التشريب والرصف، وذلك ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023م، والذى يعد من الشوارع الحيوية والتجارية الهامة بمدينة دسوق، تحت إشراف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، وفريد حلمى، رئيس حي جنوب دسوق، والمهندسة رشا طيبة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق للمشروعات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة مشيراً إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.