محافظ كفرالشيخ: مستشفى جديد يضع مركز بيلا على الخريطة الصحية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، إن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرًا شاملاً وإعادة إنشاء لعدد من المستشفيات، والذي استهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة كفرالشيخ للمساهمة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفرالشيخ بشكل كبير وغير مسبوق.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم إنشاء مستشفى بيلا المركزى على مساحة 5200م2 ( بدروم- أرضى- 5 طوابق ) والتى دخلت التشغيل التجريبى بالفعل مع إجراء أول عملية جراحية بها، ونقل العديد من الأقسام من مبنى مستشفى حميات بيلا إلى مستشفى بيلا المركزى الجديد من بينها أقسام " العظام- الجراحة – النساء والتوليد – عمليات الجراحة والعظام والنساء - الطوارئ والاستقبال " إلى جانب صيدلية العمليات، مشيراً إلى أن المستشفى الجديد تم تشغيله تجريبياَ بطاقة 114 سرير منها 72 سرير إقامة، 16 سرير للاستقبال والطوارئ، 20 سرير للأطفال، 12 سرير عناية مركزة، 17 سرير أطفال مبتسرين، 13 سرير نساء وتوليد، بالإضافة إالى، 20 سرير للباطنة، 28 سرير للجراحات، 4 سرير تحضير عمليات، 6 سرير إفاقة، سرير للعزل، فضلاً عن 30 ماكينة غسيل كلوى( 16 سالبي-12 إيجابى- 2 عزل )، 25 حضان للأطفال ( 17 حضان أطفال-7 حديث ولادة- حضان للعزل)، 4 غرف للعمليات، 28 عيادة خارجية، 2 صيدلية، 4 معامل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، 3 أجهزة أشعة نقال، بنك دم تجميعى، مقدماً التهنئة لأهالى بيلا القرى المجاورة بمناسبة التشغيل التجريبي لمستشفى بيلا المركزى الجديد، الذى يحقق نقلة نوعية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية المتكاملة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة " بلطيم النموجي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطويرات التي شهدتها مستشفى فوه المركزى ، والتشغيل التجريبى لمستشفى بيلا المركزى"، وجارى إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفر الشيخ.

ووجه محافظ كفرالشيخ، لوكيل وزارة الصحة؛ الدكتور محمد شقوير، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشدداً بحسن معاملة المواطنين، مؤكداً أنه جرى إجراء أول عملية جراحية لـ " زائدة دودية " لأحد أبناء مركز بيلا، بعد إعادة إنشائها لتعود إليهم فى شكلها التشغيلي الجديد بتقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة لأهالي بيلا.