محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

قنا صابر سعيد

هنأ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية جديدة، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري على صناديق الانتخاب عكس مدى وعي المصريين وإلمامهم بالحقوق والواجبات وممارسة حق كفله الدستور.

وأكد محافظ قنا، أن الفترة الجديدة للرئيس ستشهد استكمال مسيرة الإنجازات، وتنفيذ مشروعات قومية متميزة، موضحا أنه في محافظة قنا هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء وقيادات القوات المسلحة والشرطة على ما بذلوه من مجهودات مضنيه خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجارى.

ووجه الشكر للشعب المصري بصفة عامة والشعب القنائي بصفة خاصة على مشاركته الإيجابية في تلك الانتخابات، وهو ما عكس الروح الوطنية، ومدي وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته وقرارتها ومدي قوة الدولة المصرية.