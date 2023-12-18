محافظ سوهاج يستقبل وفد بعثة البنك الدولى لمتابعة المشروعات بالمحافظة

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، وفد بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة، بحضور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشارى الدعم المؤسسى للتنمية بالمحافظة.

ضم الوفد كل من " أمل فلتس، ومديحة عفيفى، وميسرة شمس، وخالد الخولى، ممثلى البنك الدولى، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وشيماء سليمان، ومحمود زينهم، أعضاء المكتب التنسيقى.

وتأتى زيارة الوفد اليوم لتفقد ومتابعة عدد من مشروعات البرنامج الجارى تنفيذها بمحافظة سوهاج، على مدار يومين متتاليين 18، 19 ديسمبر الجاري؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمشروعات، وتطبيق الاشتراطات والاعتبارات " البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية "، كما يقوم الوفد بزيارة ميدانية لسوق ناصر الحضرى الجديد، ولقاء مع المستفيدين، والمترددين على السوق، وزيارة ميدانية لمشروعات المنطقة الصناعية بغرب طهطا، ومسار مأخذ المياه غرب طهطا، وكذا لقاء مع الأطراف ذات الصلة بمأخذ مياه المنطقة الصناعية بغرب جرجا.

وأشاد وفد البنك الدولى خلال اللقاء بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية على أرض محافظة سوهاج، مؤكدا على أهمية تعميم تجربة سوهاج، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة حديثا من البرنامج.