محافظ بورسعيد: محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو فى إنتاج اللحوم

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سير العمل بمجزر المحافظة، وبمحطة تسمين الماشية، وذلك لمتابعة مستجدات الخدمات المقدمة داخل المجازر الحكومية ومحطة تسمين الماشية، رافقه خلالها مدير محطة تسمين الماشية، ومدير مجزر بورسعيد.

وخلال تفقده سير العمل داخل محطة تسمين الماشية، أطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، لافتاً إلى أن محطة تسمين الماشية تشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.

وقال الغضبان إن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأضاف أن العنابر تعمل بكامل طاقتها، وهناك جاهزية تامة داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد.

وأكد الغضبان على توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين، فضلا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لمجازر بورسعيد ومحطة تسمين الماشية لتوفير طلبات المواطنين من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

مشيرا لأن بورسعيد أصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، كما أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.



محافظ بورسعيد أثناء جولته التفقدية بمحطة التسمين



محطة تسمين الماشية ببورسعيد