محافظ الإسماعيلية يستقبل لجنة متابعة جاهزية المعدات والآلات

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الاثنين، اللجنة المُشكَّلة للتفتيش على المعدات الهندسية بالمحافظة، للتأكد من استعدادها لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ماهر كامل هاشم السكرتير المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على تمام جاهزية محافظة الإسماعيلية بكافة مراكزها وأحياءها وقطاعاتها للاصطفاف، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة ومتابعة الاصطفاف؛ هو التأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

وبدأت الزيارة بتفقد اللجنة المكلفة بالمتابعة، للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية والتي تُعدُّ أول مركز إقليمي للطوارئ يتم إنشائه وافتتاحه في محافظات الجمهورية، وتم ربطها بمنظومة كاميرات؛ لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات (الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء والنجدة والمرور والحماية المدنية) بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات.

وأكد "بشارة" أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات، لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

واستمع الحضور إلى شرح مُفصل من اللواء هنري ابراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، حول التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وخدمات الاتصالات المؤمنة، التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وكذلك التجارب العملية التي تم تطبيقها لمراجعة خطط الأزمات والكوارث بالمحافظة.

ويُعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجازًا تاريخيًا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.