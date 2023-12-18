محافظ الإسكندرية: إقامة منفذين لعرض منتجات ذوى الهمم تعود كل أرباحه لصالحهم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استعداد المحافظة لإقامة منفذين لعرض منتجات ذوي الهمم بسوق محطة مصر، ومنفذ آخر استثماري تعود كل أرباحه لصالحهم، وذلك في إطار استمرار حزمة الخدمات الداعمة المقدمة لأبنائنا من ذوي الهمم.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن ذوى الهمم شهدوا اهتماما كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية قدمت لذوي الهمم خلال السنوات الأربع الماضية خدمات كثيرة منها إنشاء أول حديقة لذوي الهمم في الشرق الأوسط، وتخصيص أول شاطئ لذوي الهمم به جزء لأبنائنا المكفوفين، بالإضافة إلى إصدار قرار منع إصدار التراخيص لأي عقارات أو منشآت جديدة إلا بعد إقامة منحدر خاص لذوي الهمم، كما تم تخصيص 2 كابينة من كبائن شاطئ ستانلي لذوي الهمم.

وأضاف الشريف، أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتوفير كل احتياجات ذوي الهمم والتيسير عليهم ودمجهم في المجتمع.