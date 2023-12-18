محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بفترة رئاسية جديدة

وأكد محافظ الأقصر، أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستشهد استكمال مسيرة الإنجازات، وتنفيذ مشروعات قومية متميزة، موضحا أنه في محافظة الأقصر هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار محافظ الأقصر، في بيان صحفى، إلى أن وعى الشعب المصرى ساهم فى صنع ملحمة وطنية من خلال مشاركته الإيجابية ليسطرها التاريخ بحروف من نور ، ويؤكد ذلك على أن المصريين لا يعرفوا المستحيل ، ويساندون قيادتهم السياسية الحكيمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بكافة مؤسساتها .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.