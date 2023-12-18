محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضرى بالكوم الأحمر بالبدارى

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولته بمركز البدارى موقع إنشاء سوق حضرى للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر على مساحة 20 ألف متر، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى ، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفنى بالمديرية، وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.

تفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضرى الذى سيضم أقسام للخضار والفاكهة التى تتميز بها قرى مركز البدارى، والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات، والتقى بعض أهالى قرى مركز البدارى وبعض تجار الخضر والفاكهة بالمركز وبعض المزارعين وذلك لمناقشة مقترحاتهم لإنشاء السوق الحضرى والاستماع إلى مقترحات الأهالى والتجار لتوفير الخدمات والمرافق للسوق وفقًا لأحدث المواصفات والاشتراطات الفنية، واستمع إلى شرح من المهندس عصام القرن لمراحل تنفيذ المشروع والخدمات التى سيتم توفيرها بالمشروع.

وأكد المحافظ، إنه تم اتخاذ خطوات جادة لإنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر والتى سيجرى انشائها على مساحة 40 فدان لخدمة المنطقة بالكامل وتم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لترفيق المنطقة، لتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التى تتميز بها قرى المحافظة، لافتاً إلى أهمية محصول الرمان الذى تتميز به قرى مراكز البدارى وساحل سليم والفتح وأبنوب ومنفلوط وصدفا فضلًا عن إنشاء سوق حضرى للخضر والفاكهة على مساحة 20 ألف متر بالكوم الأحمر لخدمة قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتلك المشروعات لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهى تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلى من خلال أنشطة البرنامج والتى تعد مكونًا أساسيًا فى عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات النهائية التى سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتى تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتى تشمل فى مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجارى وإدارى بمنطقة التمليك القبلى بمدينة الاربعين بحى غرب وانشاء سوق عمومى للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البدارى على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحى شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضرى للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادى غرب البلد بحى غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابى بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبدارى وجارى ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.

وأعلن محافظ أسيوط تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهى تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسى ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلى من خلال أنشطة البرنامج والتى تعد مكونًا أساسيًا فى عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.