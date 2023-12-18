محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مستشفى البدارى المركزى.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مستشفى البدارى المركزى بتكلفة إجمالية بلغت 67 مليون جنيه، كما تابع سير العمل بأقسام المستشفى والوضع الصحى للمرضى، واطمأن على الخدمات المقدمة لهم بأقسام الغسيل الكلوى، والاستقبال العام وتأتى هذه الجولة فى إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات، وتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفنى بالمديرية، وعلاء الناظر ورضا خلف نائبى رئيس المركز.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء مبنى ملحق بالمستشفى يتكون من أرضى و3 أدوار علوية على مساحة 600 متر فضلًا عن تطوير قسمى الاستقبال والعناية المركزة بتكلفة اجمالية 51 مليون جنيه تحت إشراف مديرية الإسكان، بالإضافة إلى تزويد قسم الأشعة بالمستشفى بجهاز أشعة مقطعية جديد بتكلفة 16 مليون جنيه، واستمع إلى شرح من المهندس عصام القرن لمراحل العمل بالمشروع وأعمال التطوير بأقسام المستشفى الجارى تنفيذها.

كما استكمل المحافظ جولته داخل المستشفى بمتابعة سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى، واطمأن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالمستشفى.

ووجه محافظ أسيوط، الشكر لجميع العاملين على اهتمامهم بالمرضى ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل فضلًا عن التأكيد على الاستمرار فى حسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم خلال رحلة مرضهم وترددهم على أقسام المستشفى كما تفقد قسم الاستقبال بالمستشفى والعيادات ووحدة عناية القلب والتقى بعض المرضى واستمع إلى طلباتهم واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم كما تفقد أماكن انتظار المترددين على المستشفى للوقوف على جودة الخدمة.

ووجه محافظ أسيوط، خلال الجولة وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بالمتابعة الدورية لانتظام الفرق الطبية حسب جداول ونوبتجيات العمل، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين فى الانتظام وأداء مهام عملهم نظرًا لزيادة التردد على المستشفى والذى يخدم منطقة يتجاوز سكانها الـ 300 ألف مواطن.

وأكد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فضلًا عن توافر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية، لافتاً إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه مشيرًا إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحى وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحى والتى تتحمل العبء الأكبر نظرًا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها، معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بالمستشفى والوحدات الصحية بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقى أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.