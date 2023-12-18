محافظ أسوان يستعرض الإنجازات فى لقائه بـ140 فتاة للبرنامج الرئاسى "أهل مصر"

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب، وهو الذى يتجلى فى توجيهاته المستمرة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات، وتعزيز مهاراتهم، واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع 140 فتاة بالبرنامج الرئاسى " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية " شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين والوادى الجديد ومطروح وأسوان " بالإضافة إلى القاهرة كمحافظة مركزية غير حدودية.

وتستضيفهم عاصمة الشباب الإفريقى ضمن فعاليات الملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون المرأة من المناطق الحدودية والذى يقام تحت عنوان "يهمنا الإنسان" وذلك بحضور الدكتورة دينا هويدى المشرف التنفيذى لبرنامج "أهل مصر" مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة بهيئة قصور الثقافة، والدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة ، ويوسف محمود مدير عام الثقافة بأسوان، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، فضلاً عن قيادات مديرية الثقافة ، ومشرفى المحافظات.

وقدم اللواء أشرف عطية، شكره إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية ، ووزرات الشباب والرياضة والتنمية المحلية على رعاية شباب المحافظات الحدودية بالتعاون مع المخابرات الحربية وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل.

وخلال اللقاء أستعرض اللواء أشرف عطية ما تشهده محافظة أسوان من ملحمة غير مسبوقة من الإنجازات على مدار الـ 10 سنوات الماضية ، والتى تتجسد فى تنفيذ مشروعات كبرى عديدة من أبرزها المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل.

كما تحدث أشرف عطية، عن مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، والإهتمام بالتوازى بالمواقع السياحية والأثرية بإعتبار أسوان عروس المشاتى ، مؤكداً أن ذلك تكامل مع نجاح المحافظة فى إقتحام المشاكل المتراكمة ، وإعادة الحياة للعديد من المشروعات المتعثرة والتى كان من أبرزها الإنتهاء من 14 مشروع ، والإسكان المميز بمنطقة حى العقاد ، والذى ظل 14 عاما متعثراً ، مع تنفيذ مشروعات والطرق والكبارى ، وإفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى ديوان عام المحافظة.

وأشار عطية إلى أننا نعمل جدياً على تمكين المرأة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وساهم ذلك فى حصول المحافظة على المركز الأول فى تكافؤ الفرص لجائزة التميز الحكومى ، ومسرعات رائدات الأعمال للمشروعات الخضراء الذكية ، علاوة على تسويق المشغولات اليدوية والتراثية للسيدات ، فيما قدمت الدكتورة دينا هويدى شكرها لمحافظ أسوان لإهتمامه ورعايته ودعمه لشباب وفتيات البرنامج الرئاسى أهل مصر.

وأوضح، أن الفتيات المشاركات بالبرنامج من أعمار سنية تتراوح بين 18 إلى 35 سنة لضمان تحقيق العدالة الثقافية، وسيقومون بزيارة المشروعات القومية بأسوان، ومنها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، فضلاً عن تنظيم زيارة لجزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل، وجزيرة هيسا ، والسد العالى.