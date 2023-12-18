مجلس جامعة الأقصر يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، واعتمد أعضاء المجلس جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023/2024، وفقّا للخطة الزمنية المرسلة من المجلس الأعلى للجامعات والمعتمدة من مجلس الجامعة.

ووجه المجلس كل عمداء ووكلاء الكليات بسرعة إرسال جداول المحاضرات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 لكليات الجامعة.

كما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بحضور أعضاء المجلس، ووافق المجلس على تشكيل لجان الحكم، والمناقشة، لعدد من الباحثين بمرحلتي الماجستير، والدكتوراة بكلية الفنون الجميلة والسياحة والفنادق بأقسامها المختلفة، وتسجيل الخطط البحثية لعدد من الباحثين بكليات الجامعة، كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال.

وفى نفس السياق، تنظم كليتي الآثار بالجامعتين بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو مؤتمر " التغيرات المناخية والتنمية المستدامة في الآثار والتراث في ضوء رؤية مصر 2030"، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2024 بمدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم.

ويترأس المؤتمر كلاً من: الدكتور خالد عبدالنعيم محمدين، عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، والدكتور محمد كمال خلاف، عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم، بحضور السيدة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، ويتضمن المؤتمر عدة محاور منها: تأثير التغيرات المناخية على المواقع الأثرية والتراثية والمجموعات المتحفية وطرق وتقنيات التنمية المستدامة لها، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف، والتطبيقات الحديثة في تطوير المناهج وطرق التدريس للمقررات الدراسية المتخصصة في مجالات الآثار والتراث المادي واللامادي.