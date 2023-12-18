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مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 07:08 م
مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب- أحمد عبد الهادي

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تقدم المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص، وجميع قضاة مجلس الدولة والعاملين بالمجلس، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

 

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.

 

وتابع رئيس الهيئة: مبروك لشعب مصر بهذه الانتخابات التى شهدت لأول مرة ظواهر مميزة عكست عبقرية الشعب العظيم وخروج كل طوائف الشغب، فقد كان يصعب فى هذه الانتخابات التمييز فى أن تكون هذه الصفوف للسيدات أم للشباب، أو هى صفوف للعمال أم الطلبة فكانت نسبة التصويت هى الأعلى فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات حازت على إشادات من وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والناخبين من قبلهم.

 







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نتيجه انتخابات الرئاسه

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اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

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نتيجه الانتخابات الرئاسية

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