اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ماكرون يهنئ منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات عقب تتويجه بطلا للعالم

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 06:00 ص
ماكرون يهنئ منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات عقب تتويجه بطلا للعالم ماكرون
أ ش أ

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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء /الأحد/ منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات بعد تتويجه بطلا للعالم بفوزه على نظيره النرويجي (31 – 28) في المباراة النهائية في الدنمارك خلال البطولة التي عقدت من 29 نوفمبر إلى 17 ديسمبر.

وقال ماكرون، في تغريدة على منصة "إكس": "فعلوها البطلات منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات بطل العالم للمرة الثالثة! .. فخورون بكن".

وتوج منتخب فرنسا لكرة اليد للسيدات بطلا للعالم بفوزه على نظيره النرويجي (31 – 28) في المباراة النهائية التي جرت اليوم في الدنمارك. وهذا اللقب هو الثالث لسيدات فرنسا لكرة اليد بعد تتويجهن عام 2003 و2017، وقدمت لاعبات فرنسا أداء رفيعا مكنهن من التغلب على النرويج في المباراة النهائية.

 







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النرويج

منتخب فرنسا




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