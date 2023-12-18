كبسولة × القانون.. من لهم حق عدم حلف اليمين أثناء الشهادة أمام الجنايات؟

كتب إيهاب المهندس

الشهود فى الدعاوى الجنائية، يكونوا دليل لإثبات تهمة أو نفيها عن متهم، وبمجرد مثول الشاهد أمام المحكمة يحلف اليمين ويدلى بشهادته، بينما يدلى الشهود الذين لم يتجاوز سنهم الـ 14 عاما بأقوالهم عن طريق الاستدلال بدون حلف يمين، طبقا للمادة 283 من قانون الإجراءات.

ونصت المادة 283 على: يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينًا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وفيما نصت المادة 281، على : للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه.