اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

فصائل فلسطينية تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرقى خان يونس

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:21 ص
فصائل فلسطينية تعلن السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرقى خان يونس غزة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت فصائل فلسطينية، السيطرة على مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

 

 

 







غزة

قطاع غزة

قطاع غزه

القاهرة الإخبارية

الاحتلال

العدوان على غزة

قصف غزة

غزة الان

فصائل فلسطينية

خان يونس

مسيرة إسرائيلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة