علماء الدين يهنئون الرئيس السيسى بفوزه بولاية جديدة.. إنفوجراف

وتجديد الشَّعب المصرى ثقتَه فى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

وفي هذا الأنفوجراف نستعرض أبرز التهانئ من علماء الدين بفوز الرئيس عبد الفتاح السيس بولاية جديدة.

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر:

ندعو الله أن يوفِّقَ الرئيس السيسى فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة لتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه وأحلامِه

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية:

ندعو الله أن يوفق الرئيس لما فيه الخير لوطننا العزيز، ولمصلحة البلاد والعباد، وأن يُعينه على قيادة سفينة الوطن، لما يحقق الأمن والاستقرار

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:

الشعب قال نعم للقائد البطل حرصًا على استكمال مسيرة الإنجازات

أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف:

الرئيس صدق وعده مع ربه وصدق مع الشعب

أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر:

فوز الرئيس السيسى هو فوز لمصر والمشاركة الكثيفة دليل على وعى الشعب