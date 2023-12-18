اليوم السابع
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عضو غرفة الصناعات الهندسية: الدولة تساعد المستثمرين على إنجاز المشروعات

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 10:00 م
عضو غرفة الصناعات الهندسية: الدولة تساعد المستثمرين على إنجاز المشروعات المهندس محمد عبد الهادي عضو غرفة الصناعات الهندسية
كتب - إسلام سعيد

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أكد المهندس محمد عبد الهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان المشروعات العمرانية التي نفذتها الدولة في الفترة الأخيرة مثل ابراج العلمين ومزارين في مدينة العلمين تعد نقلة من حيث الشكل المعماري للمباني، وستعمل علي تعزيز الجاذبية الاستثمارية والسياحية لمدينة العلمين وتوفير بيئة حضرية متطورة تلبي تطلعات السكان والزوار.
 
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن سرعة صرف المستحقات والتعامل الفعال مع المستثمرين يعكس التزامًا قويًا بتحقيق أهداف ورؤية الحكومة ورفع التطلعات المستقبلية بشأن المشروعات الحضرية المتطورة، وكذلك يضمن مساعدة الشركات علي إنجاز المشروعات والتطلع الي اخري جديدة. 
 
واشار ايضا الي ان قيام الشركات المحلية بتوريد المنتجات وتنفيذ تلك المشروعات العملاقة توكد قدرتها على توفير منتجات هندسية ذكية وواجهات ذات جودة مرتفعة وصديقة للبيئة وتوفر من استهلاك الطاقة.
 
وأشاد عبد الهادي بدور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إحداث هذه النقلة المعمارية والحضارية، قائلًا : لمسنا أيضا رؤية جيدة من القيادات الحالية لجهاز مدينة العلمين من حيث العمل علي إتمام المشروعات وسرعة صرف المستحقات وكذلك من حيث التعامل الفعال مع المستثمرين.
 
وتابع عبد الهادي : "نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي تم في مشروعين مثل أبراج العلمين ومزارين، لافتا الي ان الشركات المحلية ملتزمة بتحقيق أفضل المعايير في المواصفات والجودة المطلوبة في ظل وجود الخبرات المتراكمة والقدرات الفنية العالية من المهندسين والفنيين.
 
واشار الي ان الاعتماد علي مكونات وخامات محلية في تنفيذ هذه المشروعات بمواصفات قياسية مطابقة لمثيلتها العالمية، يؤكد أهمية دعم تعميق الصناعة المحلية لتلبية الاحتياجات المحلية وتوفير العملة الدولارية وتخفيف الضغط عليها.






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