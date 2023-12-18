عائلات محتجزين إسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع للمطالبة بتحرير أبنائهم

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن عائلات محتجزين إسرائيليين يتظاهرون أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمطالبة بتحرير أبنائهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية، ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.