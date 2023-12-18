طقس الخليج.. مستقر بالسعودية رطبا بالإمارات ومائل للبرودة في الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان. كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية."

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإثنين، سيبقى رطباً صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، وصحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأشار المركز إلى استمرار الطقس يوم الثلاثاء، رطباً على بعض المناطق الداخلية الغربية صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي ليلاً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 30 كم/س. ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.،

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .. درجة الحرارة الصغرى: 07 °ﻡ

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، بارد نسبياً مع بعض السحب ويكون رطب عند الصباح الباكر، ثم يتحول إلى معتدل خلال النهار.

الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد .. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين .

درجة الحرارة العظمى 25 م درجة الحرارة الصغرى 17 م. الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 40 %