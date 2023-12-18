طارق العوضى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية ثالثة: مصر تنتظر منكم الكثير

كتب خالد إبراهيم

هنأ طارق العوضى المحامي بالنقض عضو لجنة العفو الرئاسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة 2024، حيث علق عبر تويتر، "خالص التهانى.. سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز سيادتكم بانتخابات الرئاسة بنسبة تقترب من 90 ٪ من إجمالي عدد الأصوات .. مصر تنتظر منكم الكثير يا سيادة الرئيس".



طارق العوضى

يأتي هذا بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.