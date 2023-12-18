ضبط 7 أطنان سكر معبأ داخل أجولة فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية بناء توجيهات محمد عوض وكيل الوزارة وتحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية للتصدى لغلاء الأسعار بالأسواق.

ومن جانبها تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين بورسعيد صباح اليوم الإثنين برئاسة خالد فهمى مديرالرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين من ضبط 7 أطنان سكر معبأ داخل شكائر زنة الشكارة 50 كجم قبل بيعها بالسوق السوداء.

ومن جانبه أكد مدير الرقابة التموينية، أن الأجولة التى تم ضبطها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية والتى يباع من خلالها السكر بـ27 جنيه للكيلو دعما من الدولة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.