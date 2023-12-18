اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 7 أطنان سكر معبأ داخل أجولة فى بورسعيد

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 12:28 م
ضبط 7 أطنان سكر معبأ داخل أجولة فى بورسعيد السكر المضبوط
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية بناء توجيهات محمد عوض وكيل الوزارة وتحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية للتصدى لغلاء الأسعار بالأسواق.

ومن جانبها تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية تموين بورسعيد صباح اليوم الإثنين برئاسة خالد فهمى مديرالرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين من ضبط 7 أطنان سكر معبأ داخل شكائر زنة الشكارة 50 كجم قبل بيعها بالسوق السوداء.

 ومن جانبه أكد مدير الرقابة التموينية، أن الأجولة التى تم ضبطها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية والتى يباع من خلالها السكر بـ27 جنيه للكيلو دعما من الدولة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

تموين بورسعيد يضبط سكر معبأ




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة