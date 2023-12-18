ضبط متهمين بالنصب على المواطنين فى دمياط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما ب النصب والإحتيال على أحد الأشخاص وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة، بتعرفه على طالبان مقيمان بدائرة القسم عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" واتفق معهما على تغيير مبلغ مالى إلى عملات "أجنبية"، وأثناء تقابلهم بدائرة القسم قاما بمغافلته والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما والمبلغ المالى، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.