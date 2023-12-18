اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط متهمين بالنصب على المواطنين فى دمياط

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 01:24 م
ضبط متهمين بالنصب على المواطنين فى دمياط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على أحد الأشخاص وضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من عامل "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بمحافظة الجيزة، بتعرفه على طالبان مقيمان بدائرة القسم عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" واتفق معهما على تغيير مبلغ مالى إلى عملات "أجنبية"، وأثناء تقابلهم بدائرة القسم قاما بمغافلته والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذا بالهرب.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما والمبلغ المالى، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.






جريمة النصب

القبض على نصاب

أخبار الحوادث

جريمة الاحتيال

النصب والإحتيال

جريمة القاهرة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة