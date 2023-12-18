صعود 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الاتصالات" بنسبة 3.2%

كتب هانى الحوتى

ارتفع 13 قطاعًا بالبورصة، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2%، أعقبه قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، والموارد الأساسية بنسبة 2.7%، 2.5%، 2.2%، 2.1%، 2%، على التوالي.

وصعد قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 1.9%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.8%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 1.2%، 0.8%، 0.4%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 1.711 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.7 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.98%، والعرب على 6.62%، واستحوذت المؤسسات على 26.81% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 540.5 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 171.1 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 371.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 25334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 30498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 10786 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 7963 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6603 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 1498 نقطة.