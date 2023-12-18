صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2% قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات 1.7 مليار جنيه، يأتي هذا قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 25289 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 30489 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 10765 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 5526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 8007 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 6642 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وجهينة للصناعات الغذائية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 39 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.78% من أسهم رأس المال.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ابن سينا فارما عدد 500 ألف سهم، وباعت إدارة البنك المصري الخليجي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3500 سهم، 70.5 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية 50 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي القاهرة للإسكان والتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 200 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 4.4 مليون سهم، 265 ألف سهم، 3190 سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي رواد السياحة-الرواد، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 67.8 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، شراء المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند عدد 803.3 ألف سهم بسعر 1.4 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.721% إلى 5.082%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم محمود عبد اللطيف محجوب عدد 17 مليون سهم بسعر 0.587 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 10.0719% إلى 12.6842%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 25.8 ألف سهم بسعر 23.62 جنيه بقيمة إجمالية 609.4 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.011% إلى 4.983%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

وأعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بيع المساهم عبد الله عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب عدد 59.9 مليون سهم بسعر 0.341 جنيه بقيمة إجمالية 20.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 13.2873% إلى 7.3286%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل قالت شركة المطورون العرب القابضة، إن الدعوى المقامة من شركتي "إنترادوس للتطوير السياحي" و"ذا وحود جروب" أمام القضاء الإداري على الشركة للمطالبة بوقف تقسيم مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" كشركة قاسمة وبورتو جروب القابضة كشركة منقسمة، لا يعدو كونها مماطلة من المدعيان في تنفيذ حكم التحكيم النهائي لتعطيل تنفيذ حكم التحكيم بمبلغ 39.9 مليون جنيه بخلاف 5% فوائد قانونية اعتبارًا من 11 أكتوبر 2014 لصالح الشركة القاسمة والمنقسمة.

في سياق آخر أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، نتائج موافقة قرارات الجمعية العامة العادية للشركة، بتعديل سعر بيع الأرض وما عليها من مباني الكائنة في (7) محور الشهيد (شارع المخيم الدائم سابقًا) بالحي السادس بمدينة نصر، والذي تم التعاقد على بيعها لشركة اميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس بمبلغ 155 مليون جنيه، والذي سبق اعتماده بتاريخ 11 فبراير عام 2021، ليكون إجمالي قيمة البيع مبلغ وقدره 172 مليون جنيه مقابل قطعة الأرض وما عليها من مباني بزيادة قدرها 17 مليون جنيه، وكذلك تسوية مبلغ 16 مليون جنيه المسدد من المشتري مع جميع الأرصدة المتبادلة مع شركة أميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس.