صحيفة إسبانية: مصر أهم الوجهات فى العالم وتوقعات بازدهار السياحة خلال 2024

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لا سيكستا " الإسبانية إن مصر تعتبر أهم الوجهات السياحية فى العالم، حيث إن فصل الشتاء فى مصر يعتبر الوقت الأمثل لزيارتها، خاصة المناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان، التى تتمتع بظروف مناخية معتدلة.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن هناك توقعات بانتهاء عام 2023 الجارى ببداية ازدهار قوى للسياحة فى مصر، ويمتد هذا الازهار حتى عام 2024، مع زيادة عدد السياح التى سوف تستقبلهم مصر فى موسم الشتاء.

وأوضحت الصحيفة أن السياح من جميع العالم يرغبون فى زيارة مصر فى هذا الوقت من العام، والاستمتاع برحلات بحرية على طول نهر النيل ، والمشاركة فى مغامرات فى الصحراء، بالاضافة الى الغطس والغوص فى البحر الأحمر ، هذا بالاضافة الى جولات لا تنسى فى القاهرة والإسكندرية.

وأضافت الصحيفة إلى أنه أيضا فى عام 2024 ، يرغب العديد من السياح زيارة مصر من أجل المتحف المصرى الكبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعتبر أيضا من أكثر الأماكن التى لديها العديد من المنتجات التى يمكن شراؤها بأسعار معتدلة، كما أنها تنوع العروض التى تقدمها للأجانب، بدءا من أولئك الذين يرغبون فى استكشاف أهرامات الجيزة ، إلى الذهاب للبحر الأحمر ، وحتى زيارة ابو سمبل فى أسوان.