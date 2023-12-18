صحة القليوبية: إعادة النظر فى تسكين الحالات بالحضانات والأولوية حسب الكفاءة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة صحة القليوبية، بجولة تفقدية بالمركز الطبى بالعمار والذى يضم مجموعة من أقسام مستشفى طوخ المركزى لحين الانتهاء من تطويرها، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على الانضباط الإدارى بالمركز.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمتابعة سير العمل داخل المنشآت الطبية.

ثم توجه وكيل الوزارة، إلى المركز الطبى بطوخ، والذى يتضمن أيضا بعض خدمات مستشفى طوخ المركزى لحين الانتهاء من تطويرها، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتأكد من تدريب العاملين بالطوارئ على انعاش القلب الرئوى.

كما تفقد قسم المعمل والأشعة، وبنك الدم وتأكد من توافر الفصائل المختلفة، وتفقد أيضاً قسم الحضانات، وقسم الأطفال، كما تأكد من تواجد الفريق الطبى النوباتجى.

وتابعت المديرية، أنه توجه وكيل الوزارة إلى مستشفى حميات طوخ، وتأكد من تواجد الفريق الطبى النوباتجى، وتابع سير العمل داخل قسم العناية المركزة المستحدث، كما تفقد أعمال الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مدير إدارة المستشفيات بعقد اجتماع طارئ برئاسته لمراجعة الأداء الفنى والإدارى بمستشفى طوخ المركزى، وما يتبعها من مراكز طبية، كما كلف أيضا مدير الطوارئ بالمديرية بإعادة النظر فى تسكين الحالات بالحضانات ووضع أولوية حسب كفاءة وجاهزية كل وحدة، كما أنذر مدير مستشفى طوخ المركزى بسرعة تلافى الملاحظات التى تم رصدها أثناء المرور.

واختتم الجزار، أنه تم تكليف مدير إدارة المستشفيات بمراجعة القوى البشرية لمستشفى طوخ المركزى ومحاولة الاستفادة من بعض الفئات وإعادة توزيعها لصالح العمل.