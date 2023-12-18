صحة الدقهلية بدء تجريع المواطنين بالبؤر المصابة بالبلهارسيا فى 14 مركزا

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، البدء بتجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا بـ 14 مركزاً تابعاً على مستوى المحافظة ، وذلك لعلاج الحالات المصابة بالبلهارسيا المكتشفة خلال المسح الميدانى، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية .

وأوضحت الدكتورة سحر على مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أن التجريع الجموعى للمواطنين، وعلاج الحالات المصابة بالمجان، كما تتم متابعة الحالات المصابة بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء.

من جانبه كشف الدكتور محمد عماد مدير إدارة البلهارسيا، أن التجريع يتم من خلال فرق طبية مدربة وفق الخطة المقررة من الإدارة المركزية للقضاء على البلهارسيا بحلول 2025.

وأشار المهندس وائل الرفاعي مدير اداره القواقع، إلى أن إدارة مكافحة القواقع التابعة للإدارة العامة للمتوطنة تقوم بعمل فحص المجاري المائية التابعة لتلك المراكز للبحث عن القواقع الناقلة البلهارسيا والفاشيولا وجمع القواقع المصابة، وعلاج المصاب منها بالسركاريا، وذلك بما يساهم في الوصول لجميع المستهدفين.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتنفيذ خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2025.