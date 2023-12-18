اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 03:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شيخ الأزهر يهنِّئ الرئيس السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 02:53 م
شيخ الأزهر يهنِّئ الرئيس السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدَّم فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد الشَّعب المصرى ثقتَه فى السَّيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

 

وتوجَّه شيخ الأزهر بالدُّعاء إلى الله أن يوفِّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وتبوء المكانةَ اللائقةَ بين الأمم، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالى من كل مكروهٍ وسوءٍ.

 

وكانت قد قالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية ثالثة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الاثنين.







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة النتيجة

نتيجة الانتخابات الرئاسية

اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

نتائج انتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

نتيجة انتخابات الرئاسة 2024

نتيجة الانتخابات

نتيجه انتخابات الرئاسه

نتيجة الانتخابات المصرية

نتيجه انتخابات الرئاسه

اعلان نتيجه الانتخابات الرئاسيه

نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر

نتيجه الانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

الانتخابات الرئاسية

نتيجة الانتخابات

اعلان فوز الرئيس السيسي

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

اعلان فوز السيسي لفترة رئاسية جديدة

الانتخابات الرئاسية 2023

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة

شيخ الأزهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة