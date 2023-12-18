سناتور أمريكي: بنيامين نتنياهو كان "شريكًا صعب المراس"

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قال السناتور الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي كريس كونز، /الأحد/ إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "شريكًا صعب المراس" في العمل معه، قائلا إن نتنياهو بذل كل ما في وسعه لتقويض رؤية إيجابية للسلام في إسرائيل.

وأوضح كونز -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني- "لقد كان رئيس الوزراء نتنياهو شريكا صعبا للغاية، وأعتقد أن الرئيس بايدن فعل الشيء الصحيح مباشرة بعد الانهيار – الهجوم المروع الذي شنته حماس، بالذهاب إلى إسرائيل، والوقوف بقوة مع إسرائيل، لإرسال رسالة حازمة".

وقال "أطلب من إيران البقاء بعيدًا عن هذا الصراع”، مضيفًا أن الرئيس بايدن نشر مجموعات حاملات طائرات في المنطقة لردع أي محاولة لتصعيد الصراع في قطاع غزة وتوسيع رقعته.

وأشار كونزر إلى أن التحدي الحقيقي هو الفجوة الكبيرة بين الجانب الأمريكي ممثلا في بايدن والكونجرس الذين يعتقدون أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا، وبين الجانب الإسرائيلي ممثلا في نتنياهو الذي بذل كل ما في وسعه لتقويض الرؤية الإيجابية للسلام في إسرائيل.