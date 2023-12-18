سكرتير عام الإسماعيلية يشهد اصطفاف سيارات ومعدات الإغاثة والطوارئ.. صور

واستهل الوفد جولته، بتفقد اصطفاف سيارات ومعدات مراكز أبوصوير، القصاصين الجديدة، والتل الكبير والقرى التابعة لها، والذي أقيم بمدينة القصاصين الجديدة.

تلا ذلك، تفقد اصطفاف سيارات ومعدات مراكز الإسماعيلية، فايد، والقنطرة غرب، بالإضافة للأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، والذي أقيم بمنطقة الموقف الجديد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

علاوة على تفقد اصطفاف سيارات ومعدات مركز ومدينة القنطرة شرق، عن طريق أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية.

كما تفقدوا محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل؛ للاطمئنان على كفاءة تشغيل وعمل المحطة، وجاهزية معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بنطاق محافظة الإسماعيلية للتعامل مع أي طوارئ.

واختتم الوفد جولته بتفقد محطة محولات كهرباء شمال الإسماعيلية بمنطقة فيديكو؛ وذلك للوقوف على مستوى خدمات الكهرباء وجاهزية معدات الاحتياط للمناورات في حالات الأزمات المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية، وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.