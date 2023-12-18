سفير مصر يشارك ملك ماليزيا الاحتفال بإرسال شحنة مساعدات إنسانية لغزة

كتب أحمد جمعة

شارك السفير رجائى نصر، سفير مصر لدى ماليزيا، الاثنين، فى مراسم إرسال الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية الماليزية لقطاع غزة، والتى تحتوى على أدوية ومستلزمات طبية تقدر بنحو 60 طنًا من المساعدات سيتم تسليمها للهلال الأحمر المصرى، وذلك بمشاركة الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، والنائب الأول لرئيس الوزراء الماليزى، ووزير الصحة، ورئيس الأركان للقوات المسلحة الماليزية، بالإضافة إلى عددٍ من كبار المسئولين فى الحكومة الماليزية.

وجه ملك ماليزيا والمسئولين الماليزيين الشكر للسفير رجائى نصر والحكومة المصرية للدور المحورى الذى تقوم به ومجهوداتها لإيصال المساعدات الإنسانية الماليزية للفلسطينيين فى قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن سفارة مصر لدى ماليزيا.