سفير الكويت يتلقى عزاء الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. صور

إيمان حنا

استقبل السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة والسفير طلال المطيرى المندوب الدائم للكويت بالجامعة العربية والملحق العسكرى وأعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت فى مصر، واجب العزاء المقدم من عدد من الوزراء من بينهم المهندس طارق الملا وزير البترول والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وكبار المسؤولين والساسة والإعلاميين؛ فى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الذى وافته المنية السبت الماضى.



العزاء فى سفارة الكويت

ويتواصل تلقى العزاء حتى الغد الثلاثاء.

وفتحت السفارة دفتر عزاء بالسفارة؛ داعين المولى عز وجل ان يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم اجمع بواسع رحمته ومغفرته.

تستمر دفاتر العزاء مدة ثلاثة أيام بمقر السفارة.



الزميلة إيمان حنا فى سفارة الكويت

وعلقت سفارة دولة الكويت العمل بها وبالمكاتب الملحقة اعتبارا من أمس الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل .



عمرو موسى يقوم بواجب العزاء

وكانت سفارة دولة الكويت بالقاهرة قد أرسلت بيانًا وقامت بتعميمه على وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية والمنظمات والهيئات التابعة لها وكافة المندوبيات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية فى مصر نعت فيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



العزاء فى سفارة الكويت

وعلى صعيد متصل فتحت سفارات دولة الكويت بعدد من الدول؛ دفاتر عزاء فى وفاة الشيخ نواف؛ حيث فتحت السفارات فى كل من قطر والبحرين والعراق وروسيا وبلجيكا وقنصليتها في مومباى سجلات التعازى منذ يوم الأحد؛ معلنة استمرارها مدة ثلاثة أيام .

فى الوقت نفسه، بدأ توافد مقدمى واجب العزاء على قصر بيان بالعاصمة الكويتية، حيث يتقبل العزاء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حتى ظهر اليوم؛ ثم يتواصل استقبال المعزين عقب صلاة العصر، ويتواصل استقبال ضيوف قصر بيان غدا الثلاثاء.

وبدأ وصول قادة وزعماء الدول العربية منذ مساء أمس الاثنين وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وصل الكويت ملك الأردن وأمير قطر وولى العهد السعودى وملك البحرين .



الزميلة إيمان حنا