اليوم السابع
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سعد الحريري يهنئ مصر بمناسبة فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة

الإثنين، 18 ديسمبر 2023 05:35 م
سعد الحريري يهنئ مصر بمناسبة فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري
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وجه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري التهنئة لمصر وشعبها بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.


وقال الحريري في تصريح اليوم إن الولاية الجديدة ستمكن الرئيس السيسي من قيادة مصر رغم عواصف تضرب المنطقة.







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