زوجة لمحكمة الأسرة: "لم يمض عاما على زفافنا واصطحب زوجته الجديدة لمنزلى"

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى طلاق لزواج زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالزواج دون علمها قبل مرور عام واحد على زواجهما، واصطحابه ضرتها إلى مسكنها والاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها وطردها، لتؤكد: "رفض الانفصال عنى وتركنى معلقة وهددنى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم حملى منه بطفل".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت فى جحيم خلال الشهور الماضية بعد رفض زوجى تطليقى بعد زواجه، وتركه لى رغم علمه بحملى بطفل منه، وامتناعه عن سداد مصروفات متابعة الحمل، وتهديده لى بعدم الاعتراف بنسب الطفل حال رفضى التنازل عن حقوقى وإبراءه".

وأكدت الزوجة: "ربنا ينتقم منه حاول إجهاضى وإنهال على بالضرب المبرح بمنزل أهلى أثناء جلسة صلح ودية عقدها أصدقائنا المقربون، مما دفعنى للتقدم بطلب تسوية للحصول على الطلاق للضرر، وملاحقتى له بدعوى أخرى واشتراطى توفيره مصروف شهرى لى والالتزام بسداده".

والأوراق المطلوبة للبدء فى إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة بدعوى طلاق تشمل نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج، ونسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة، ونسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر أن وجد أطفال، ثم الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذى تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع، وكما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذى تم تقديم طلب التسوية به.

ويتم القيام برفع دعوى بعد صدور قرار فى طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابى أم سلبى، عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذى تمت به التسوية، ونسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة، وحافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.