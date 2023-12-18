زعماء العرب يهنئون الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.. إنفوجراف

بعث زعماء وقادة وملوك الدول العربية ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات التاريخية مع مصر وحرصهم على الدفع بها إلى آفاق أرحب.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد رسائل زعماء العرب لتهنئة الرئيس السيسى بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

رئيس الإمارات قال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على "X":

أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها

أمير قطر

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء.

‏ملك البحرين

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، وأعرب عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي اولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة

الرئيس الفلسطيني

قال محمود عباس أبومازن في برقية تهنئة للرئيس:

يطيب لنا أن نرفع لفخامتكم بأحر تهانينا الأخوية، بمناسبة نجاحكم بالانتخابات الرئاسية، ونيلكم ثقة الشعب المصري الشقيق، بانتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة، وهو ما يمثل استكمالا لمسيرتكم البناءة

سلطان عمان

بعث السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، معربًا عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس بموفور الصحة والسعادة، داعيًا الله تعالى أن يوفقه في قيادة الشعب المصرى الشقيـق لتحقيـق كل تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيدًا من التطور والنماء.

أمير الكويت

هنأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مصر، وأشاد في برقية تهنئة بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط دولة الكويت بمصر.

العاهل الأردنى

هنأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الرئيس السيسى، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

أكد ملك الأردن فى برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين الشقيقين، مشددا على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربى، ويوحد المواقف لمواجهة التحديات.